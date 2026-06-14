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Basket I Knicks conquistano la NBA, 53 anni dopo l'ultima volta

Swisstxt

14.6.2026 - 06:18

New York Knicks
New York Knicks
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L'attesa durata 53 anni è finita e a New York si può iniziare a festeggiare.

SwissTXT

14.06.2026, 06:18

14.06.2026, 06:19

I Knicks hanno espugnato per 94-90 il parquet di San Antonio in gara-5 delle finali, assicurandosi la serie per 4-1 e conquistando per la terza volta nella storia il titolo della NBA.

Trascinati da un Brunson autore di 45 punti ed eletto MVP delle finali, i Knicks hanno ancora una volta atteso gli ultimi minuti per assestare il colpo vincente.

Per buona parte del match, infatti, i texani hanno condotto le danze, facendosi però superare in modo decisivo a 3'40» dalla conclusione.

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