New York Knicks
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L'attesa durata 53 anni è finita e a New York si può iniziare a festeggiare.
I Knicks hanno espugnato per 94-90 il parquet di San Antonio in gara-5 delle finali, assicurandosi la serie per 4-1 e conquistando per la terza volta nella storia il titolo della NBA.
Trascinati da un Brunson autore di 45 punti ed eletto MVP delle finali, i Knicks hanno ancora una volta atteso gli ultimi minuti per assestare il colpo vincente.
Per buona parte del match, infatti, i texani hanno condotto le danze, facendosi però superare in modo decisivo a 3'40» dalla conclusione.