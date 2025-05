New York KEY

I Knicks non si sono lasciati sfuggire la 2a opportunità di chiudere i conti in semifinale contro i Celtics per approdare alla loro prima finale di East Conference da 25 anni a questa parte.

Swisstxt

I newyorkesi hanno battuto per 119-81 Boston e hanno così chiuso la serie sul 4-2. I padroni di casa hanno fatto la differenza già nel 2o quarto grazie al collettivo, mentre dall’altra parte i campioni uscenti questa volta hanno pagato l'assenza della stella Tatum.

New York se la vedrà ora con i Pacers, nella speranza di raggiungere la prima finale NBA dal 1999 e puntare a un 3o titolo (dopo quelli 1970 e 1973).