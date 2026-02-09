Touchdown tardivo: i Seahawks sconfiggono i Patriots al Super Bowl - Gallery I Seattle Seahawks con il difensore Derick Hall possono esultare. Immagine: dKeystonepa Il quarterback dei Patriots Drake Maye ha avuto difficoltà. Immagine: Keystone Il grande palcoscenico: il Super Bowl a Santa Clara Immagine: Keystone Bad Bunny ha ricevuto anche il supporto di Lady Gaga durante l'halftime show. Immagine: Keystone Touchdown tardivo: i Seahawks sconfiggono i Patriots al Super Bowl - Gallery I Seattle Seahawks con il difensore Derick Hall possono esultare. Immagine: dKeystonepa Il quarterback dei Patriots Drake Maye ha avuto difficoltà. Immagine: Keystone Il grande palcoscenico: il Super Bowl a Santa Clara Immagine: Keystone Bad Bunny ha ricevuto anche il supporto di Lady Gaga durante l'halftime show. Immagine: Keystone

Undici anni dopo il dramma contro i Patriots, i tifosi dei Seattle Seahawks festeggiano il riscatto. Nel 60° Super Bowl, i favoriti vincono una partita difensiva in modo dominante.

I Seattle Seahawks hanno vinto il Super Bowl per la seconda volta nella loro storia, sconfiggendo nettamente i New England Patriots.

La squadra favorita, guidata dal quarterback Sam Darnold, ha vinto 29:13 grazie alla sua forte difesa in una finale di National Football League a senso unico.

I Patriots hanno perso nettamente il loro settimo titolo. Se l'avessero vinto, sarebbe stato il primo trionfo dopo la partenza della superstar Tom Brady.

Rivincita dopo la sconfitta del 2015

I tifosi di Seattle a Santa Clara hanno festeggiato il tanto atteso riscatto per la drammatica sconfitta di undici anni fa, quando i Seahawks nel 2015 persero 24:28 contro i Patriots.

Allora, i Seahawks si erano lasciati sfuggire la palla nella posizione migliore poco prima della fine della partita e si erano lasciati sfuggire una potenziale vittoria. Con cinque field goal convertiti, il kicker Jason Myers è diventato il fattore chiave per Seattle e ha stabilito un record per il Super Bowl.

Dopo il suggestivo spettacolo di Bad Bunny nell'intervallo, i numerosi tifosi di Seattle hanno creato un'atmosfera di festa al Levi's Stadium, a circa un'ora a sud di San Francisco.

Numerose superstar come Leonardo DiCaprio, Roger Federer e Jay-Z hanno assistito alla partita sugli spalti.

Uchenna Nwosu, linebacker dei Seattle Seahawks, dopo il suo touchdown nel secondo tempo. Foto: Keystone/AP Photo/Mark J. Terrill

La cronaca dei primi due quarti

I Seahawks sono passati in vantaggio alla prima serie offensiva, ma hanno dovuto accontentarsi di un field goal di Myers. Non ci sono stati punti per i Patriots al primo tentativo: questo ha dato il tono a un incontro caratterizzato da difese forti.

Il secondo field goal per un vantaggio di 6-0 nel secondo quarto è stato quindi più un guadagno che un'occasione persa per Seattle, con i Seahawks che hanno aumentato il vantaggio a 9-0 undici secondi prima dell'intervallo.

Il che non è stato di buon auspicio per i Patriots: mai prima d'ora una squadra ha vinto il Super Bowl senza segnare alcun punto nel primo tempo.

La seconda metà della partita è stata decisiva

Dopo l'intervallo, la difesa dei Seahawks ha rapidamente costretto i Patriots a uscire dal campo.

L'attacco di Seattle è sceso in campo grazie al running back Kenneth Walker III e si è portato in vantaggio per 12-0 con il quarto field goal di Myers. «Si vede che i Patriots hanno esaurito la loro carica», ha analizzato Sebastian Vollmer, ex campione del Super Bowl con New England, come esperto della rete televisiva germanica RTL.

Ogni residua speranza si è poi infranta con la prima perdita della palla poco prima della fine del terzo quarto.

Subito dopo, i Seahawks hanno segnato il loro primo touchdown all'inizio del periodo finale, portandosi in vantaggio per 19-0. Uno streaker ha causato un po' di disordini e ha dovuto essere placcato a terra dagli steward.

Il primo touchdown dei Patriots a dodici minuti e mezzo dalla fine ha ridato un po' di vita alla partita, ma nemmeno il 7 a 19 ha dato una svolta al match.

Al contrario, il quarterback di New England Drake Maye si è lasciato andare a un grave errore quando ha lanciato la palla al difensore di Seattle Julian Love. Myers ha anche realizzato il suo quinto field goal.

La difesa dei Seahawks si è infine premiata con un touchdown quando Uchenna Nwosu ha portato un pallone intercettato direttamente in end zone.

Il secondo touchdown dei Patriots non ha suscitato alcun applauso nello stadio.

Il momento che sarà ricordato

La partita è stata a lungo priva di momenti salienti. A dieci secondi dalla fine del terzo quarto, però, la difesa dei Seahawks ha forzato la prima perdita del pallone.

Derick Hall e Byron Murphy II hanno rubato la palla dalle mani del playmaker dei Patriots Maye. Cinque giocate dopo, i Seahawks hanno festeggiato il primo touchdown del Super Bowl e hanno tolto ai tifosi dei Patriots ogni speranza di rimonta.

Il giocatore che fa la differenza

Kenneth Walker III è stato il protagonista della partita con le sue corse. Il running back dei Seattle Seahawks ha dato alla sua squadra il vantaggio che i tifosi dei Patriots avevano sperato invano.

Ha percorso fino a 30 metri alla volta, curvando ripetutamente intorno agli avversari e trasportando il pallone di qualche metro in avanti: questo ha fatto la differenza nell'incontro.

Walker ha corso per un totale di 135 metri.

La performance di Bad Bunny

Bad Bunny ha mantenuto la promessa e ha creato una buona atmosfera, con scene coreografate con amore, un allestimento scenico impressionante e un messaggio forte alla fine.

«Solo l'amore è più potente dell'odio» era il messaggio sul grande videowall del Levi's Stadium mentre il cantante di Porto Rico e i suoi ballerini lasciavano il campo con le bandiere di molti Paesi.

Allo stadio, molti fan hanno ballato sugli spalti, dove erano presenti anche Lady Gaga e Ricky Martin.