Gilgeous-Alexander ha segnato 35 punti KEY

La finale dei playoff della NBA continua a essere equilibratissima.

Swisstxt

Oklahoma City ha vinto in rimonta gara-4 a Indianapolis per 111-104, cancellando così il break subito con la sconfitta casalinga nella prima partita della serie, ora sul 2-2.

I Thunder hanno inseguito praticamente per tutto il match i Pacers e sono passati per la prima volta in vantaggio con uno step-back di Gilgeous-Alexander a 2'23" dalla fine del quarto quarto.

Vantaggio che il canadese, autore in totale di 35 punti, e compagni hanno poi mantenuto sino al termine del confronto.