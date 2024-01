Montini KEY

Il rientro in campionato dopo l'eliminazione in Coppa Svizzera è stato amaro per i Lugano Tigers, battuti 95-81 dall'Union Neuchatel.

Avanti di 9 dopo la pausa, i ticinesi (a cui non sono bastati i 22 punti di Warden) hanno subito il ritorno dei padroni di casa. Il match è rimasto equilibrato fino ai minuti finali, quando i neocastellani hanno dilagato.

