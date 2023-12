Trey Sampson Ti-Press

La sfida tra ultima e penultima di SBL ha sorriso ai Lugano Tigers, capaci di respingere il tentativo d'aggancio degli Starwings e di rientrare in Ticino con la terza vittoria stagionale.

Tra le file bianconere, nel 91-76 finale, si è messo in particolare evidenza il duo statunitense Sampson-Williams: 37 punti per il primo, 22 per il secondo.

Swisstxt