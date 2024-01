Evan Battey Ti-Press

Dopo il derby vinto, i Lugano Tigers hanno continuato a viaggiare sulle ali dell'entusiasmo contro Nyon.

I bianconeri, trascinati dai 35 punti di Evan Battey, hanno sconfitto i vodesi sul parquet di casa per 92-83, raggiungendoli così in classifica a quota cinque vittorie e in zona playoff.

