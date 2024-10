Iannone Imago

Quasi cinque anni dopo la sua ultima apparizione in MotoGP e dopo aver scontato la squalifica inflittagli per assunzione di sostanze proibite, Andrea Iannone torna in classe regina.

Swisstxt

Il 35enne sostituirà infatti Fabio Di Giannantonio in sella alla Ducati VR46 nel GP della Malesia.

Swisstxt