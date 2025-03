Francia Rugby KEY

La Francia si è aggiudica la 131a edizione del prestigioso 6 Nazioni di rugby.

Swisstxt

Obbligati a vincere per mantenere la vetta della classifica, i transalpini non hanno sbagliato, affondando la Scozia allo Stade de France per 35-16.

Il 27esimo sigillo dei Bleus è arrivato anche grazie alle 8 mete nel torneo di Bielle-Barrey (record del 1925 eguagliato). Per il Galles invece è arrivato il secondo cucchiaio di legno di fila.

La Svizzera ha dal canto suo trovato la prima storica vittoria agli Europei. Nella finalina per il 7o posto i neopromossi rossocrociati hanno piegato 20-17 la Germania.