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Roller hockey Esplode il Palaroller, il Biasca si laurea campione svizzero!

Swisstxt

6.6.2026 - 19:00

L'esultanza dei rivieraschi
L'esultanza dei rivieraschi
Ti-Press

Il Roller Club Biasca è campione svizzero!

SwissTXT

06.06.2026, 19:00

06.06.2026, 19:17

I rivieraschi si sono infatti imposti per 6-3 in gara-4 della finale dei playoff e conquistato il loro secondo titolo nazionale dopo quello del 2019.

Al Palaroller sono stati gli ospiti a passare in vantaggio, ma a cavallo della pausa i ticinesi si sono prepotentemente portati fin sul 5-1. Il tentativo di rimonta bernese e il punto a porta vuota di Boll hanno poi fissato il punteggio sul 6-3 conclusivo.

Dopo il terzo posto in Regular Season, gli uomini di Saez si sono imposti 3-1 sia in semifinale che nell'ultimo atto.

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