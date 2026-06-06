I rivieraschi si sono infatti imposti per 6-3 in gara-4 della finale dei playoff e conquistato il loro secondo titolo nazionale dopo quello del 2019.

Al Palaroller sono stati gli ospiti a passare in vantaggio, ma a cavallo della pausa i ticinesi si sono prepotentemente portati fin sul 5-1. Il tentativo di rimonta bernese e il punto a porta vuota di Boll hanno poi fissato il punteggio sul 6-3 conclusivo.

Dopo il terzo posto in Regular Season, gli uomini di Saez si sono imposti 3-1 sia in semifinale che nell'ultimo atto.