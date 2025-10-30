Jenson Button vuole trascorrere più tempo con la sua famiglia. ats

Jenson Button (45 anni) concluderà la sua carriera agonistica l'8 novembre durante la 8 Ore del Bahrain. L'inglese ha gareggiato nel World Endurance Championship di FIA per due stagioni con il team Jota.

Keystone-SDA ATS

Campione del mondo di Formula 1 nel 2009, Jenson Button ha vinto 15 Gran Premi nella disciplina più importante dell'automobilismo, dove ha trascorso 18 stagioni fino alla fine del 2016.

Da allora, il britannico si è cimentato in altri piaceri, come le gare di durata, tra cui la 24 Ore di Le Mans, il rallycross e l'Extreme E.

«Questa sarà la mia ultima gara. Ho sempre amato il Bahrein, è un circuito divertente e ho intenzione di godermelo il più possibile, visto che questa sarà la fine della mia carriera di pilota professionista», ha spiegato.

Padre di due bambini piccoli, Button vuole trascorrere più tempo con la sua famiglia e il ritmo di un campionato come il World Endurance Championship (WEC) non corrisponde più alle sue attuali priorità.