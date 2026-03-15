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Ecco il suo sfogo Il campione di dorso Ceccon sbotta: «Mi alleno con chi fa acquagym. Come preparo le Olimpiadi?»

ai-scrape

15.3.2026 - 14:26

Thomas Ceccon durante gli ultimi campionati europei di nuoto in vasca corta.
Thomas Ceccon durante gli ultimi campionati europei di nuoto in vasca corta.
IMAGO/PRESSE SPORTS

Thomas Ceccon perde la pazienza. Il campione olimpico del dorso – oro a Parigi e già collezionista di 15 titoli tra Mondiali ed Europei tra vasca lunga e corta – punta il dito contro la piscina del Centro federale di Verona, dove si allena dal 2017 dopo il trasferimento da Creazzo.

Antonio Fontana

15.03.2026, 14:26

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il nuotatore Thomas Ceccon si lamenta delle condizioni di allenamento al Centro federale di Verona, dove deve condividere la piscina con corsi di acquagym.
  • Il campione olimpico sostiene che la musica e la presenza dei corsi lo distraggono mentre si prepara per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.
  • La direzione della struttura assicura che gli spazi saranno riorganizzati per evitare sovrapposizioni con gli allenamenti degli atleti della Nazionale.
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Il motivo dello sfogo? Le condizioni di allenamento. «Non posso prepararmi per le Olimpiadi condividendo lo spazio con le signore dell’aquagym», ha sbottato il nuotatore, denunciando una situazione che, secondo lui, rende complicato concentrarsi sugli allenamenti in vista dei prossimi grandi appuntamenti.

La risposta del Centro federale

Come racconta «Leggo», dal centro veronese arriva però subito la replica. Il direttore Roberto Cognonato, presidente del comitato federale veneto, spiega che la situazione è già sotto osservazione.

«Da quando Thomas è rientrato dall’Australia stiamo riorganizzando spazi e attività», afferma.

L’obiettivo è chiaro: garantire al campione e alla Nazionale le condizioni ideali di lavoro in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, evitando sovrapposizioni con altri corsi.

Piscina affollata

Il confronto con Ceccon e con il suo staff, assicura Cognonato, è continuo. Ma la struttura è molto frequentata.

«Oltre ai big come Ceccon e Martinenghi, agli altri atleti della Nazionale e alle squadre agonistiche, ogni giorno arrivano circa 400 persone per i corsi», spiega il dirigente.

Alcune sedute richiedono la vasca olimpica da 50 metri. In altri casi, invece, è sufficiente la vasca da 25 metri. «Dalla primavera in poi programmeremo gli spazi per conciliare tutte le esigenze», promette Cognonato.

«La musica mi distrae»

Ma Ceccon, intervistato dal «Corriere della Sera», racconta un’altra realtà.

«A Verona mi trovo a condividere la piscina con tre gruppi di signore che alle 9.30 entrano per la loro lezione», spiega. «Non voglio essere scortese, ma durante i corsi c’è anche musica molto alta e mi distrae. Così non posso prepararmi per Los Angeles».

Il messaggio del campione è chiaro: per inseguire un’altra Olimpiade servono condizioni diverse.

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