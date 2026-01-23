Il giovane pilota svedese Oliver Solberg, nuovo alla Toyota, ha preso il comando del Rally di Monte Carlo giovedì sera. Ma la classifica generale è molto provvisoria, perché la gara è stata interrotta a causa delle condizioni meteorologiche dantesche.

Keystone-SDA ATS

Infatti il due volte campione del mondo francese Sébastien Ogier, il pretendente numero uno di Toyota per l'undicesima vittoria a Monte Carlo, è tornato a Gap, il campo base del rally, con il volto scuro descrivendo la sua serata come «la peggiore tappa, di gran lunga, della (sua) intera carriera».

"Les pneus étaient incroyablement mauvais, je n'ai jamais vu ça de ma carrière. C'est INACCEPTABLE" 💥



Les mots très forts de Sébastien Ogier après une journée compliquée au Rallye Monte-Carlo : le Français est 3e à 1mn08 de Solberg 😖#RallyeMonteCarlo pic.twitter.com/cV7RZDSL69 — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) January 22, 2026

Ha dichiarato alla stampa di essere «sollevato di essere tornato tutto intero« e di essere «troppo vecchio per correre così tanti rischi».

È «inaccettabile», ha dichiarato il 42enne, attualmente terzo nella classifica generale provvisoria.