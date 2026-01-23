  1. Clienti privati
Rally Monte Carlo Il campione è furioso: «La peggiore tappa della mia carriera, inaccettabile». Nel video il perché

Il giovane pilota svedese Oliver Solberg, nuovo alla Toyota, ha preso il comando del Rally di Monte Carlo giovedì sera. Ma la classifica generale è molto provvisoria, perché la gara è stata interrotta a causa delle condizioni meteorologiche dantesche.

Keystone-SDA

23.01.2026, 11:24

Infatti il due volte campione del mondo francese Sébastien Ogier, il pretendente numero uno di Toyota per l'undicesima vittoria a Monte Carlo, è tornato a Gap, il campo base del rally, con il volto scuro descrivendo la sua serata come «la peggiore tappa, di gran lunga, della (sua) intera carriera».

Ha dichiarato alla stampa di essere «sollevato di essere tornato tutto intero« e di essere «troppo vecchio per correre così tanti rischi».

È «inaccettabile», ha dichiarato il 42enne, attualmente terzo nella classifica generale provvisoria.

