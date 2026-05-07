Da Los Angeles la Bielorussia tornerà nel medagliere. Keystone

Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha revocato le restrizioni imposte agli atleti bielorussi per partecipare alle Olimpiadi, mentre rimangono in vigore quelle per i russi.

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Questi sono esclusi dalle competizioni internazionali in seguito all'invasione dell'Ucraina nel 2022, sebbene ad alcuni sia stato permesso di gareggiare come neutrali.

Il comitato esecutivo del Cio ha diffuso una dichiarazione in cui afferma di «non raccomandare più alcuna restrizione alla partecipazione degli atleti bielorussi, comprese le squadre».

La revoca apre la strada alle singole federazioni che ora attueranno formalmente la nuova regola, che dovrebbe consentire a una delegazione bielorussa di competere alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028, dove sarà presente alla cerimonia di apertura e inclusa nel medagliere.

La tempistica della dichiarazione, infatti, tiene conto del fatto che per alcune discipline e aree geografiche il periodo di qualificazione per i Giochi 2028 inizia già la prossima estate.

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 e Milano-Cortina 2026, i bielorussi hanno gareggiato insieme ai russi come 'atleti neutrali individuali', senza i colori nazionali e in numero ridotto: 17 in Francia e sette in Italia.

Sempre il Cio sottolinea che la situazione relativa al Comitato olimpico russo (Roc) è diversa, anche perchè, oltre ad essere sospeso dall'autunno 2023 per aver posto sotto la sua autorità le organizzazioni sportive di quattro regioni ucraine occupate, sono emerse di recente nuove preoccupazioni riguardo al sistema antidoping.

Lo stesso Roc ha espresso «delusione» per la conferma del bando alla squadra russa per i Giochi di Los Angeles.

«Siamo delusi del fatto che la commissione legale del Cio non sia arrivata a un verdetto sul caso del Comitato olimpico russo e lo abbia ancora una volta rinviato», ha affermato Mikhail Degtyarev, ministro dello Sport e presidente del comitato, citato dall'agenzia Tass.

Degtyarev ha comunque espresso soddisfazione per la decisione riguardante gli atleti bielorussi, auspicando che ciò «aprirà la strada a una simile decisione per il movimento olimpico russo».

«Il ministero dello Sport e il Comitato olimpico continueranno il vigoroso lavoro diplomatico e legale per reintegrare tutti gli atleti russi», ha insistito.