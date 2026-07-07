Pronti per Los Angeles 2028
Il CIO revoca la sospensione russa
Coventry
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Il CIO ha revocato provvisoriamente la sospensione del Comitato Olimpico Russo.
Le squadre potranno partecipare ai Giochi e gli atleti disputare le qualificazioni per Los Angeles 2028, ma per ora senza bandiera e inno. I russi dovranno soddisfare requisiti più severi nella lotta contro il doping.
Ogni atleta dovrà sottoporsi a diversi controlli prima di poter partecipare a competizioni internazionali.
Alle Olimpiadi invernali del 2030 nelle Alpi Francesi verranno introdotti il freeride e il pattinaggio artistico sincronizzato. Dopo 102 anni di storia non ci sarà più la combinata nordica.