Il presidente del CIO Thomas Bach Imago

eventuale presenza di atleti russi sotto bandiera neutra ai Giochi di Parigi del 2024.

Il CIO ha sospeso il Comitato Olimpico Russo «con effetto immediato per aver infranto la Carta Olimpica piazzando sotto la propria autorità le organizzazioni sportive di quattro regioni ucraine, ovvero Cherson, Zaporizhia, Donetsk e Lugansk». Questa decisione priva automaticamente il ROC dei finanziamenti olimpici, ma non ha alcuna conseguenza sull’ «Una decisione in merito sarà presa a tempo debito», ha sottolineato il CIO.

Swisstxt