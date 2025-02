Lugano-Massagno Ti-Press

Anche il secondo derby stagionale è finito nelle mani di Massagno.

Swisstxt

All'Elvetico, gli uomini di Cabibbo sono usciti alla distanza, ribaltando i Tigers e imponendosi con un comodo 85-70. Decisi a frenare l'emorragia di sconfitte (oramai 6 consecutive, e 9 nelle ultime 10 uscite), i locali sono giunti alla pausa lunga con un +12 che non ha intimidito gli avversari, nettamente superiori nel terzo quarto (31-12). Per il fanalino di coda vani dunque i 21 punti di Hopkins, 3 in più di Marko Mladjan sull'altro fronte. La Spinelli, al terzo successo di fila, sale così a quota 14 in classifica.