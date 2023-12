Ralf, a sinistra, e Michael Schumacher. Imago

Venerdì saranno passati dieci anni dall'incidente sciistico di Michael Schumacher. La sua famiglia continua a non rivelare lo stato di salute del cinquantaquattrenne, ma ora il figlio Mick e il fratello Ralf hanno voluto aprirsi.

Hai fretta? blue News riassume per te Anche dieci anni dopo il grave incidente sugli sci, la famiglia di Michael Schumacher protegge la privacy dell'ex pilota. Ciò significa che non si conosce il reale stato di salute del sette volte campione del mondo.

Il figlio Mick, che all'epoca dell'incidente aveva solo 14 anni, ha parlato dell'incidente, raccontando che «si impara ad apprezzare le piccole cose».

Anche il fratello Ralf si è aperto in un'intervista, ammettendo che purtroppo «niente è più come prima». Mostra di più

Quando suo padre, il famoso pilota, ha avuto l'incidente sciistico, il 29 dicembre del 2013, Mick Schumacher aveva solo 14 anni. Da allora, la sua vita è cambiata drasticamente. «Credo che in questi casi si impari a percepire certi momenti in modo diverso», ha raccontato il ventiquattrenne all'agenzia di stampa tedesca. «Si impara ad apprezzare le piccole cose».

«È un peccato quando ci si concentra troppo sulle cose negative e non abbastanza sulle cose belle che ci sono», ha voluto spiegare il figlio del campione di Formula 1.

Il padre Michael era caduto sciando nelle Alpi francesi, provocandosi un grave trauma cranico. Da quell'incidente, in cui aveva sbattuto la testa su una pietra rompendosi il casco, il presto cinquantacinquenne non è più apparso in pubblico.

Sino a ora non si conoscono le condizioni di salute del sette volte campione del mondo. La famiglia protegge la privacy dell'ex pilota. «Michael ci ha sempre protetto, ora lo proteggiamo noi», ha affermato Corinna Schumacher, madre di Mick e moglie di Michael, nel documentario «Michael Schumacher».

Da settembre 2021, il documentario è disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix. «È estremamente difficile per me guardare il film», aveva detto allora Mick Schumacher al «Frankfurter Allgemeine Zeitung»: «Suscita così tante emozioni...».

Nel documentario, in cui la famiglia per la prima volta ha concesso alcuni approfondimenti sulla vita dell'ex pilota della Ferrari dopo l'incidente, Mick Schumacher ha detto: «Credo che ora io e papà ci capiremmo in modo diverso, semplicemente perché parliamo un linguaggio simile, il linguaggio dello sport motoristico. E che avremmo molto più di cui parlare». Per questo il ragazzo ha detto che rinuncerebbe a tutto.

«Purtroppo la vita a volte è ingiusta»

Anche il fratello Ralf si è confidato sull'argomento in una rara intervista. «Questo destino ha cambiato la nostra famiglia», ha ammesso sulle pagine del «Bild».

«Posso dire che il suo incidente è stato anche per me un evento molto brutto e incisivo. Ma ancor di più non solo per me, ad esempio anche per i figli di Michael: Mick, come tutti sappiamo, allora era solo un adolescente. Purtroppo la vita a volte è ingiusta, e in questo caso c'è stata anche molta sfortuna».

Il fratello era stato a lungo dalla parte fortunata della vita. «Michael aveva spesso avuto fortuna nella sua vita, poi è arrivato quell'incidente tragico. Grazie a Dio, grazie alle moderne possibilità mediche, si è potuto fare molto, ma comunque niente è più come prima».

«Mi manca il mio Michael di allora», ha infine concluso Ralf.