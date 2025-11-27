  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Atletica Il Galà dei Castelli torna con un nome nuovo nel 2026

Swisstxt

27.11.2025 - 11:42

Il Galà dei Castelli cambia nome.
Il Galà dei Castelli cambia nome.
Keystone

Dopo mesi di riflessioni e intenso lavoro, il Comitato organizzatore del Galà dei Castelli ha trovato le soluzioni e le combinazioni giuste per riproporre l’evento, la cui prossima edizione avrà luogo il 30 agosto 2026.

SwissTXT

27.11.2025, 11:42

27.11.2025, 11:49

Un ritorno reso possibile anche grazie al sostegno del Cantone, della Città, degli sponsor e del pubblico.

Con questi presupposti e per dare ulteriore slancio, è stato deciso di cambiare nome, facendolo diventare Galathletics Bellinzona, con la costante che non mancheranno i grandi nomi dell’atletica come in passato per soddisfare il palato degli appassionati.

I più letti

I genitori volano ai Caraibi con le figlie, ma quando tornano a casa vengono chiamati in tribunale
Dopo la sconfitta di Madrid Marotta dà piena fiducia a Sommer, Chivu affonda nella sua dipendenza
Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti

Video correlati

Atlético – Inter 2:1

Atlético – Inter 2:1

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

Olympiacos – Real Madrid 3:4

Olympiacos – Real Madrid 3:4

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

PSG – Tottennham 5:3

PSG – Tottennham 5:3

UEFA Champions League | Matchday 5 | Saison 25/26

26.11.2025

Atlético – Inter 2:1

Atlético – Inter 2:1

Olympiacos – Real Madrid 3:4

Olympiacos – Real Madrid 3:4

PSG – Tottennham 5:3

PSG – Tottennham 5:3

Più video

Altre notizie

Clamoroso dal Giappone. Dalla guerra al dohyo: il 21enne ucraino che ha riscritto la storia del sumo

Clamoroso dal GiapponeDalla guerra al dohyo: il 21enne ucraino che ha riscritto la storia del sumo

Basket. Coppa Svizzera: Lugano Tigers sorteggiati contro la capolista Friborgo

BasketCoppa Svizzera: Lugano Tigers sorteggiati contro la capolista Friborgo

Giochi. La fiaccola è partita da Olimpia ed è attesa il 4 dicembre in Italia

GiochiLa fiaccola è partita da Olimpia ed è attesa il 4 dicembre in Italia