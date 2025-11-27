Dopo mesi di riflessioni e intenso lavoro, il Comitato organizzatore del Galà dei Castelli ha trovato le soluzioni e le combinazioni giuste per riproporre l’evento, la cui prossima edizione avrà luogo il 30 agosto 2026.
Un ritorno reso possibile anche grazie al sostegno del Cantone, della Città, degli sponsor e del pubblico.
Con questi presupposti e per dare ulteriore slancio, è stato deciso di cambiare nome, facendolo diventare Galathletics Bellinzona, con la costante che non mancheranno i grandi nomi dell’atletica come in passato per soddisfare il palato degli appassionati.