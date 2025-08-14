I Campionati europei di atletica leggera U20 2025 di Tampere, in Finlandia, terminati il 10 agosto. Nell'imamgine si vedono i componenti della squadra israeliana maschile della staffetta 4X100: Liam Aqwa, Ido Peretz, Asaf Nograd e Ido Shvarts. IMAGO/BSR Agency

Durante i Campionati europei di atletica leggera U20, l'atleta israeliano Ido Peretz ha compiuto un gesto controverso, che ricorda lo sgozzamento, scatenando indignazione sui social media.

Ai Campionati europei di atletica leggera U20, appena svoltisi a Tampere, in Finlandia, un componente della squadra israeliana maschile di atletica ha fatto un gesto controverso davanti alle telecamere.

Prima di dare inizio alla staffetta 4X100, Ido Peretz ha fatto un movimento che ricorda lo sgozzamento.

L'indignazione degli utenti del web non si è fatta attendere.

Una scena molto particolare è stata ripresa dalle telecamere durante i Campionati europei di atletica leggera U20, tenutisi dal 7 al 10 agosto a Tampere, in Finlandia.

Come riportato anche dal sito «livemint.com», poco prima della staffetta 4x100 metri maschile, l'israeliano Ido Peretz ha fatto un gesto offensivo davanti alle telecamere, che ricorda lo sgozzamento.

L'azione ha suscitato indignazione diffusa sui social media.

Nonostante si trovi in Medio Oriente, Israele partecipa agli eventi sportivi europei per motivi politici. Israele, giova ricordare, è stato escluso dai Giochi Asiatici nel 1978.

Il giornalista Zohran Mamdani ha condiviso il video su X scrivendo: «Questo non è solo cattivo spirito sportivo, è il riflesso di un'ossessione per la violenza e il genocidio che alcuni atleti israeliani ostentano con orgoglio».

During yesterday’s U20 European Athletics 4x100 final, Israeli athlete Peretz flashed a sickening throat-slitting gesture.



This isn’t just bad sportsmanship — it’s a reflection of an obsession with violence and genocide worn proudly by some Israeli athletes.



This time Israel… pic.twitter.com/FTL4yxXwNz — Zohran Mamdani (@zohranmamdani) August 12, 2025

Durissimi i commenti degli utenti

Un utente ha commentato: «Perché a questi criminali israeliani è permesso partecipare a eventi internazionali? È una vergogna! Invece di incolpare sempre gli organizzatori, perché gli altri paesi non boicottano gli eventi che consentono la partecipazione degli israeliani?».

«Banditeli e boicottateli da tutti gli eventi internazionali», ha aggiunto un altro. «Il loro vero volto è finalmente stato mostrato al mondo intero», si legge in un altro commento ancora.

«Un atleta israeliano che fa un gesto di sgozzamento sul palcoscenico mondiale la dice lunga sulla mentalità che alimenta il suo Paese. Quando si celebra il genocidio, anche lo sport diventa un altro luogo in cui ostentarlo. Finire ultimo è stata l'unica cosa decente che ha fatto quel giorno», ha scritto un frequentatore di X.

Ultimi in gara

La squadra israeliana è arrivata ultima nella gara, mentre Gran Bretagna e Italia non sono riuscite a terminarla.

La vittoria è andata alla Francia, davanti a Germania e Polonia.