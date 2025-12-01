Le indiscrezioni delle ultime settimane hanno trovato conferma a Roma, nel giorno della presentazione del prossimo Giro d’Italia: la Corsa Rosa passerà in Ticino, più precisamente il 26 maggio.
Gli organizzatori hanno previsto che la 16a tappa scatterà da Bellinzona e, dopo una doppia ascesa a Leontica, terminerà con l’arrivo in salita di Carì.
La frazione, che sancirà il ritorno del Giro nel nostro cantone dopo cinque anni, si svilupperà lungo 113 chilometri.
Come ormai abitudine la corsa rosa prenderà il via all’estero, quest’anno in Bulgaria, e tornerà invece a chiudersi a Milano.