Per il terzo anno consecutivo Pogacar ha fatto suo il Giro di Lombardia, ultima classica della stagione.

Sul podio con lui sono saliti l'italiano Bagioli e il suo connazionale Roglic. Lo sloveno della UAE è giunto in solitaria, battendo anche un principio di crampi che lo ha disturbato negli ultimi chilometri. Il 25enne in stagione ha vinto pure la Parigi-Nizza, il Fiandre, l'Amstel e la Freccia Vallone. Il suo compagno di squadra Hirschi, caduto a 10km dall'arrivo dopo essersi arrotato con Evenepoel, nel finale è stato staccato dagli inseguitori, per terminare al 19o rango.

