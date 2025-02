Volley Lugano Ti-Press

Volley:i presupposti per raggiungere la terza finale consecutiva in Coppa Svizzera c’erano tutti, ma alla fine il sogno del Volley Lugano è sfumato in semifinale.

Swisstxt

In casa dell’Aesch Pfeffingen – quarta forza del campionato – le sottocenerine si sono dovute arrendere per 3-2 (25-11 21-25 25-22 23-25 15-12) al termine di cinque set equilibrati.