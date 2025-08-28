Il mondo dello sci piange la morte della 25enne Chiara Arduino

Chiara Arduino Facebook

La comunità sciistica piange la scomparsa della 25enne italiana Chiara Arduino, ricordata per aver ispirato molti bambini ad amare la montagna.

Hai fretta? blue News riassume per te È morta a soli 25 anni la maestra di sci Chiara Arduino.

Secondo la Federazione italiana di sport invernali la ragazza è stata uccisa da un malore improvviso.

La comunità locale montana piange la morte di una ragazza capace di ispirare tanti bambini e di trasmettere loro non solo conoscenze tecniche, ma anche valori legati alla montagna e alla sua bellezza. Mostra di più

La notizia della scomparsa di Chiara Arduino, una maestra di sci italiana di soli 25 anni, ha scosso profondamente il mondo degli sport invernali.

Come riportato anche da «ilfattoquotidiano.it», la giovane era conosciuta per la sua passione contagiosa per la montagna, che ha trasmesso a molti bambini durante la sua carriera. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto incolmabile nella comunità.

La nota della Federazione Italiana Sport Invernali

A darne notizia è stata la Federazione Italiana Sport Invernali. «Il mondo dello sci piange la prematura scomparsa di Chiara Arduino. Chiara aveva una grande passione per lo sport e per la montagna, tanto da avere iniziato da piccolissima come giovane atleta nel Garessio, nel Sangiacomo e poi nel Mondolé Ski team, per poi diventare maestra di sci nello sci club Ceva. Lavorava a Valtournenche, dove è stata colpita da un malore improvviso che le è stato fatale».

La nota conclude dicendo che «la Federazione Italiana Sport Invernali si stringe alla famiglia Arduino in questo momento triste e doloroso».

Capace di ispirare e tramettere i valori della montagna

La ragazza era una figura amata e rispettata nel suo campo. La sua dedizione e il suo amore per l'insegnamento hanno ispirato molti giovani a scoprire la bellezza delle montagne e a sviluppare una passione per lo sci. La sua scomparsa è stata un duro colpo per tutti coloro che l'hanno conosciuta e apprezzata.

La comunità locale della provincia di Cuneo la ricorda non solo come un'insegnante eccezionale, ma anche come una persona di grande cuore e generosità. Le sue lezioni non erano solo tecniche, ma anche un modo per trasmettere valori importanti come il rispetto per la natura e la determinazione.

In molti hanno voluto esprimere il loro affetto e la loro gratitudine per Chiara, sottolineando quanto fosse speciale e quanto abbia influenzato positivamente la vita di tanti bambini.

La perdita di Chiara Arduino è un promemoria della fragilità della vita e dell'importanza di apprezzare ogni momento.