Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio (ora svizzera) lo scalatore e alpinista Alex Honnold vuole scalare il Taipei 101 a Taiwan senza protezioni, in diretta davanti a un pubblico di milioni di persone. Le domande che sorgono spontanee sono: quanto rischio può correre una persona? E chi decide?

Hai fretta? blue News riassume per te Nella notte tra venerdì e sabato (ora svizzera) lo scalatore e alpinista statunitense Alex Honnold vuole essere la prima persona a scalare il Taipei 101, alto 508 metri, senza protezioni («free solo»), in diretta su Netflix.

Sebbene gli esperti considerino il rischio calcolabile grazie alla meticolosa preparazione di Honnold, l'azione rimane controversa a causa delle conseguenze estreme.

La questione centrale rimane quella di stabilire se una scalata così pericolosa per la vita debba essere messa in scena dal vivo, e dove sia esattamente il confine tra rischio sportivo e responsabilità mediatica. Mostra di più

Per la maggior parte delle persone il Taipei 101 di Taiwan è un edificio per uffici. Per lo scalatore francese Alain Robert, invece, è una parete alta 508 metri che deve essere conquistata.

Quando l'edificio più alto del mondo fu inaugurato, nel 2004, Robert - alias «Spider-Man» - si arrampicò sulla facciata dell'edificio, in quattro ore.

Oggi il Taipei 101 non è più l'edificio più alto del mondo, ma rimane una parete da conquistare. Lo scalatore statunitense Alex Honnold salirà i 101 piani dell'edificio nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio (ora svizzera).

Vuole essere la prima persona a scalare l'edificio «in free solo». O, detto in altre parole, senza protezioni, senza corde che lo prendano in caso di caduta. E milioni di persone lo guarderanno: la scalata sarà infatti trasmessa in diretta streaming su Netflix con il titolo «Skyscraper Live».

Quando gli è stato chiesto, in una recente intervista, perché volesse farlo, ha risposto: «Perché no?».

Il 40enne è noto per l'arrampicata libera. Si è avvicinato a quest'attività da bambino, quando i genitori lo hanno mandato in una palestra di roccia perché si dondolava continuamente su alberi e rocce.

Più tardi ha abbandonato l'università per dedicarsi esclusivamente all'arrampicata. Per dieci anni ha vissuto in un furgone e ha viaggiato da un luogo all'altro per scalare le rocce.

Honnold è diventato famoso al di fuori della scena dell'arrampicata nel 2017, quando ha scalato senza protezioni El Capitan, una roccia nel Parco Nazionale dello Yosemite, in California, ed è stato filmato mentre lo faceva.

Il film «Free Solo» ha vinto l'Oscar per il miglior documentario nel 2019. Un lungometraggio che è quasi impossibile guardare senza sentir sudare le mani, senza farsi prendere dall'ansia di sapere se ce la farà davvero, anche se si sa già che ce la farà.

E ora un grattacielo. Arrampicarsi su un grattacielo è sempre stato un sogno per Honnold, come racconta nel trailer di «Skyscraper Live». Ma senza una licenza, queste cose sono difficili. Ora, con Netflix alle spalle, la licenza è stata concessa e nulla ostacola la scalata.

«Sembra una pessima idea»

Lo statunitense non ha però ricevuto solo consensi sui social media.

«Sembra una pessima idea», ha scritto qualcuno. E qualcun altro: «Perché viene trasmesso in diretta? Perché tutti possano guardare con il fiato sospeso per scoprire se le sue figlie avranno ancora un padre quella sera?».

La discussione si può ridurre a tre domande: quanto è alto il rischio di questa azione? Anche se Honnold riesce a raggiungere la vetta, sentirà comunque un certo senso di responsabilità, non solo per se stesso, ma anche per la moglie e i figli? È consentito filmare e trasmettere in diretta questo gesto?

«I free climber solitari sono spesso dipinti come pazzi o stanchi della vita. Ma non è così» Stephan Siegrist Scalatore e alpinista svizzero

In merito alla prima domanda è necessario sapere che Alex Honnold non agisce senza riflettere o in modo avventato. Sa cosa può o non può fare. Non si spinge al limite quando arrampica in free solo.

«Non è che mi spingo e mi spingo finché non succede qualcosa di brutto», dice nel documentario. Il rischio di cadere è molto basso, anche se le conseguenze sono molto elevate.

«È una delle attrattive del free soloing: organizzare qualcosa che sembra difficile e pericoloso in modo tale da farlo sentire sicuro».

Per il 40enne, questo ha a che fare con un ideale. «Se si cerca la perfezione, il free soloing è quanto di più vicino ci possa essere», dice.

Il rischio è minore di quanto si pensi

«Honnold è un atleta di alto livello», conferma lo scalatore e alpinista svizzero Stephan Siegrist, che poi spiega: «Il free soloing richiede una grande preparazione. Prima si sale la via più volte con una corda, poi si toccano tutte le prese per vedere se sono stabili. Solo allora si sale senza protezioni».

Ecco perché il rischio non è così grande come si potrebbe pensare all'inizio.

«Gli arrampicatori in free solo sono spesso dipinti come pazzi o stanchi della vita. Ma non è così», dice Siegrist. «Sono molto ponderati e seri. E soprattutto con una trovata mediatica del genere, Honnold sarà molto sicuro di riuscire nella scalata».

Honnold può esercitarsi nella scalata a casa

Anche Alain Robert, che ha scalato la torre nel 2004, ritiene che Honnold sia in grado di compierla.

L'alpinista francese è un pioniere della scalata in free solo sui grattacieli, attività che pratica ancora oggi. Al Taipei 101, però, era legato. Dato che pioveva e tirava vento, si è parzialmente tirato su con le corde.

Su una scala da 1 a 10, il grattacielo ha una difficoltà da 5,5 a 6. «Non credo che sarà una grande sfida per Alex», ha scritto su Instagram.

Il Taipei 101 sarà il primo grattacielo dello statunitense, che di solito si scala sulle rocce. Arrampicarsi sulla facciata di un edificio è molto più monotono: mentre in natura la parete rocciosa e quindi gli appigli da utilizzare cambiano continuamente, su una parete di un edificio si ripete sempre lo stesso appiglio.

«Può essere faticoso, ma Honnold sarà in grado di valutare molto bene cosa aspettarsi», dice ancora Siegrist. Lo scalatore può anche esercitarsi a casa sulla misura della presa per adattare il suo corpo in modo ottimale.

«Sei sicuro di morire se cadi» Alex Honnold Arrampicatore solitario in libera uscita

Ma gli errori possono capitare. Alex sa anche questo. Anche se non ci sono statistiche ufficiali, una cosa è certa quando si fa free soloing: se si cade, si muore.

Paul Preuss nel 1913, Jimmy Jewell nel 1987, Derek Hersey nel 1993, John Bachar nel 2009: nomi che hanno segnato il free soloing e che sono tragicamente deceduti.

La grande paura di Honnold

E proprio poiché potrebbe cadere, Honnold stesso afferma di volersi arrampicare solo su muri alti. La sua più grande paura non è morire cadendo, ma ferirsi così gravemente da non riuscire più a salire.

La presenza della morte è parte integrante dell'arrampicata, proprio come per l'alpinismo: «Andiamo dove potremmo morire per non morire», ha detto la leggenda Reinhold Messner in una recente intervista.

È il rischio che rende l'alpinismo e l'arrampicata degli sport di montagna, e non semplice turismo

Darà sempre la priorità all'arrampicata rispetto alle donne

L'atteggiamento di Messner è condiviso da molti nel panorama: il rischio c'è - è persino parte dell'attrazione - e allo stesso tempo fa parte di una decisione.

Ed è proprio qui che si inserisce la seconda domanda: anche se Honnold è in grado di arrampicare come nessun altro, e probabilmente scalerà anche il Taipei 101 abbastanza facilmente, non ha forse una responsabilità che va al di là di lui? A differenza del 2017, quando ha scalato El Capitan in free solo, ora è sposato e padre di due bambini.

Ma non farlo per questo motivo è fuori discussione per Honnold. Darebbe sempre la priorità all'arrampicata piuttosto che a una donna, dice in «Free Solo».

C'è una scena nel film in cui dice che smetterebbe di fare free soloing se volesse massimizzare la sua durata di vita. Quando la moglie - all'epoca ancora sua fidanzata - gli chiede se non si senta obbligato a farlo per rispetto a lei, lui risponde negativamente.

Per Honnold una cosa è chiara: chiunque si trovi con lui deve aspettarsi che possa morire su una parete. Lo sa bene sua moglie, che nel trailer di «Skyscraper Live» dice semplicemente: «Alex è fatto così».

Questo ci porta alla terza domanda: il fatto che Honnold arrampichi in free solo non è una novità, ma la novità è che si può vedere dal vivo. E cosa succede quando un'esperienza personale di confine come il free soloing diventa un evento globale in diretta?

I registi di «Free Solo» hanno già lottato con questo dilemma. «Sono sempre stato indeciso se fare un film sul free soloing, semplicemente perché è così pericoloso», dice il regista Jimmy Chin nel film.

«È difficile non immaginare un tuo amico che si arrampica su qualcosa di estremamente pericoloso e che potrebbe cadere fuori dall'inquadratura e morire. E tu fai un altro film su ciò che potrebbe averlo messo inutilmente sotto pressione».

La questione del limite non può essere risolta facilmente

Come spiega ancora Siegrist, le riprese possono effettivamente creare un'ulteriore pressione mentale: «Alex non vuole sembrare un perdente, deve funzionare».

Ma qui sta la logica di questa azione di business. Scalatori come Alex Honnold vivono di campagne pubbliche: ci sono aziende che premiano gli atleti che si assumono rischi e si mettono sotto i riflettori dei media in cambio di denaro. In cambio, hanno bisogno di attenzione e pubblicità. Così si filmano, rischiano e si assicurano la copertura.

«Ogni scalatore deve valutare questo aspetto: quanto rischio voglio correre per ottenere più attenzione?», dice lo scalatore elvetico. I limiti vengono poi tracciati dagli arrampicatori stessi, dal pubblico o dagli sponsor.

Questo è diventato evidente con Hannold nel 2014, ad esempio, quando il produttore di barrette Clif Bar ha interrotto la collaborazione con lui perché stava correndo rischi troppo spiacevoli per l'azienda. «Penso che sia assolutamente giusto che traccino il limite. È una decisione molto personale», ha risposto il 40enne statunitense.

Ha ora il suo più grande contratto di sponsorizzazione con The North Face. Secondo la sua stessa dichiarazione, riceve ogni anno una somma a sei cifre dall'azienda di outdoor. Anche Netflix sembra premiare il rischio. «La campagna avrà sicuramente un buon aspetto finanziario per Honnold», ipotizza Siegrist.

Netflix non ha voluto commentare ulteriormente la campagna quando è stata interpellata da blue News.

Le tre domande che circondano il progetto non possono avere una risposta definitiva. Si possono soppesare i pro e i contro, parlare di preparazione, difficoltà e probabilità. Eppure rimane un'inquietudine che non si può calcolare: la questione del limite.

Da qualche parte in tutto questo c'è un limite, senza poter dire esattamente dove. Alla fine, non è evidenziato nei commenti, né nella valutazione dello stesso Alex Honnold o degli esperti.

E se sarà attraversato da Alex Honnold e Netflix in questo giorno di gennaio, probabilmente lo si capirà solo quando lo scalatore avrà completato i 508 metri e sarà arrivato in cima al Taipei 101. Oppure no.

«Skyscaper Live» va in onda in Svizzera nella notte di venerdì 23 su sabato 24 gennaio alle 2.00 su Netflix.