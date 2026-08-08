Il padre della superstar argentina Lionel Messi è deceduto all'età di 68 anni. L'argentino era affetto da un tumore al pancreas.

Come riportano all'unisono diversi media, Jorge Messi è deceduto venerdì sera in una clinica della sua città natale, Rosario.

La notizia che il padre di Lionel Messi fosse gravemente malato era già trapelata durante i Mondiali. La superstar aveva realizzato una tripletta nella prima partita contro l’Algeria, per poi scoppiare in lacrime. «Non aveva nulla a che fare con lo sport. Ho attraversato alcuni giorni difficili e complicati», aveva dichiarato all’epoca.

Jorge era anche il consulente di suo figlio. Ha inoltre orchestrato i trasferimenti del calciatore dal Barcellona al PSG e, successivamente, a Miami, dove il 39enne gioca tuttora.

Al momento non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione da parte della famiglia.