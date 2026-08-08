Superstar in lutto
Il padre di Messi muore a 68 anni, ora si spiegano le sue lacrime?
Lionel Messi piange la morte di suo padre.
Tom Weller/dpa
Il padre della superstar argentina Lionel Messi è deceduto all'età di 68 anni. L'argentino era affetto da un tumore al pancreas.
Come riportano all'unisono diversi media, Jorge Messi è deceduto venerdì sera in una clinica della sua città natale, Rosario.
La notizia che il padre di Lionel Messi fosse gravemente malato era già trapelata durante i Mondiali. La superstar aveva realizzato una tripletta nella prima partita contro l’Algeria, per poi scoppiare in lacrime. «Non aveva nulla a che fare con lo sport. Ho attraversato alcuni giorni difficili e complicati», aveva dichiarato all’epoca.
Jorge era anche il consulente di suo figlio. Ha inoltre orchestrato i trasferimenti del calciatore dal Barcellona al PSG e, successivamente, a Miami, dove il 39enne gioca tuttora.
Al momento non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione da parte della famiglia.
Nel 2016 Jorge Messi ha accompagnato suo figlio Lionel a un'udienza in tribunale.
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