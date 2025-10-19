Broggi Ti-Press

Il Lugano ha fatto suo il primo derby stagionale, sinonimo per i Tigers anche della prima vittoria alla quarta partita in questo campionato, imponendosi per 108-86 su Massagno all'Elvetico.

SwissTXT Swisstxt

Gli uomini di Montini sono scesi in campo con maggiore freschezza e sono praticamente sempre stati in vantaggio, con gli ospiti che sono riusciti due volte a ricucire lo strappo.

Nella seconda metà del terzo quarto Sassella e compagni, trascinati da (37 punti), hanno però scavato un divario incolmabile di 19 punti, a cui la Spinelli non ha infine più saputo rispondere.