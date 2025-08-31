Orlik Armon KEY

La 47a edizione della Festa federale si è chiusa in maniera a dir poco inattesa.

SwissTXT Swisstxt

Per la prima volta nella storia, infatti, la corona di re è finita sulla testa di un lottatore che non ha preso parte allo Schlussgang, il 30enne grigionese Orlik Armon.

Visto il nulla di fatto nell'ultimo combattimento, quello tra Schlegel Werner e Giger Samuel, è stata presa la decisione di premiare colui che ha ottenuto il punteggio complessivamente più alto, evitando di chiudere la Festa senza un re (come non accade dal 1950).

Il titolo nell'Unspunnen è invece andato a Betschart Mauro (3,98m).