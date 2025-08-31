  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Lotta svizzera Il re è il grigionese Orlik Armon

Swisstxt

31.8.2025 - 18:00

Orlik Armon
Orlik Armon
KEY

La 47a edizione della Festa federale si è chiusa in maniera a dir poco inattesa.

SwissTXT

31.08.2025, 18:00

31.08.2025, 18:13

Per la prima volta nella storia, infatti, la corona di re è finita sulla testa di un lottatore che non ha preso parte allo Schlussgang, il 30enne grigionese Orlik Armon.

Visto il nulla di fatto nell'ultimo combattimento, quello tra Schlegel Werner e Giger Samuel, è stata presa la decisione di premiare colui che ha ottenuto il punteggio complessivamente più alto, evitando di chiudere la Festa senza un re (come non accade dal 1950).

Il titolo nell'Unspunnen è invece andato a Betschart Mauro (3,98m).

I più letti

Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Vasco Rossi in Puglia con fan invadenti: «Non faccio parte del biglietto vacanza dell’hotel!»
La caduta di Irene Pivetti: «Non avevo i soldi per mangiare, mi sono rivolta alla Caritas»
Mentre in Svizzera i lupi si uccidono, gli USA hanno una soluzione: gli AC/DC!
Ecco perché Tiziano Ferro ha cancellato tutti i post su Instagram

Video correlati

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Super League | 5° turno | stagione 25/26

31.08.2025

Yverdon – Xamax 3:1

Yverdon – Xamax 3:1

Challenge League | 6° turno | stagione 25/26

31.08.2025

YB – Lugano 3:1

YB – Lugano 3:1

Servette – Lucerna 2:2

Servette – Lucerna 2:2

Yverdon – Xamax 3:1

Yverdon – Xamax 3:1

Più video

Altre notizie

Thriatlon. Max Studer campione europeo

ThriatlonMax Studer campione europeo

Golf. Wallace padrone a Crans-Montana

GolfWallace padrone a Crans-Montana

Ciclismo. Grande azione di Vingegaard

CiclismoGrande azione di Vingegaard