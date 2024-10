Il Riva dovrà ancora attendere per festeggiare il primo successo in questo campionato, ma a Troistorrents le momò ci sono andate veramente vicine perdendo per 75-74 nella sfida valida per il 3o turno.

Swisstxt

Praticamente sempre sotto nel punteggio, le ticinesi sono riuscite a rientrare nel finale ma non a completare la rimonta, nonostante i 24 punti della miglior marcatrice Nelson.

