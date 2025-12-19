Spinelli-Tigers Ti-Press

E' stata la Spinelli Massagno a imporsi nel secondo derby stagionale.

Sul parquet di Nosedo, i padroni di casa sono riusciti ad avere la meglio sui Lugano Tigers, imponendosi con il risultato finale di 67-62. In un match equilibrato ma che ha visto entrambe le compagini poco efficaci a livello offensivo, ad iniziare meglio sono stati gli uomini di Montini. A partire da metà secondo quarto, la SAM è cresciuta, riuscendo a prendere in mano le redini del gioco fino al fine. Per gli uomini di Attallah, ora sesti con 8 punti, si tratta del quarto successo in questo campionato.