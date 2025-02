Eagles Imago

Gli Eagles si sono presi la rivincita contro i Chiefs.

Swisstxt

Sconfitta due anni fa in finale, Philadelphia ha conquistato il Super Bowl LIX travolgendo Kansas City 40-22 e negando alla squadra del Missouri uno storico three-peat. La partita del Superdome di New Orleans non ha avuto storia, perché dal primo quarto Hurts (nominato MVP del confronto) e compagni hanno dominato gli avversari grazie a un attacco letale e a una difesa ermetica che ha costretto Mahomes a diversi errori. Nemmeno lo show di Kendrick Lamar ha svegliato i due volte campioni, costretti a cedere lo scettro.