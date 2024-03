Dusan Mladjan trascinatore Ti-Press

La Spinelli ha vinto il terzo derby stagionale con i Tigers.

Trascinata da un Dusan Mladjan da 30 punti, la SAM si è imposta per 100-89 raggiungendo al secondo posto il Vevey, avversario mercoledì a Nosedo nello scontro diretto. Nonostante i 30 punti di Hammond e i 25 di Sampson, i padroni di casa si sono ritrovati a -20 sul finire del 3o tempo e, malgrado lo sforzo, non sono più riusciti a ricucire lo strappo negli ultimi 10'. Per un posto nei playoff il Lugano dovrà battere Vevey sabato e sperare in un ko di Nyon o Pully. Battuto dal Nyon, il Riva non parteciperà ai playoff in campo femminile.

Swisstxt