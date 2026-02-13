Fresco di conquista del titolo svizzero, nella notte Eric Huanca Quispe è sceso in pista nelle qualificazioni dei 1'500m dei Mondiali U20 a Eugene, negli Stati Uniti.

Un po' di delusione, ma è un punto di partenza

Il 17enne ticinese ha chiuso al 7o posto nella sua batteria e ha mancato di poco più di 1"30 l’accesso alla finale, riservato ai primi cinque classificati.

Il suo tempo di 3'48"75 alla fine è risultato il 23o in assoluto.

Anna Pfister ha regalato alla Svizzera la prima medaglia nella rassegna iridata U20 negli Stati Uniti. La zurighese ha vinto il bronzo nell’eptathlon con 5'850 punti (suo record personale).