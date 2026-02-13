Il ticinese Mattia Mauri ha offerto un’ottima prova nei 100m sl agli Europei di Parigi, ma non è comunque bastata.

Il 20enne ha chiuso al secondo posto la propria batteria in 49"48 (appena dietro ai 49"45 dell’ucraino Nikita Sheremet).

Il tempo (il 49o globale) non è stato sufficiente per ottenere il pass per per le semifinali, dove non ci saranno nemmeno Ashton, Behar e Yeboah.

Le uniche gioie rossocrociate della mattinata sono arrivate dai 200m dorso, nei quali sia Roman Mityukov che Flavio Bucca hanno ottenuto i crono necessari per accedere alle semifinali.