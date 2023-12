Il triste giorno dell'incidente di Schumacher: «Non si può avere più sfortuna nella vita»

Michael Schumacher. Keystone

Una caduta sfortunata mentre sciava. La vita del campione mondiale di Formula 1 cambia in un secondo. Torniamo per un attimo indietro di dieci anni.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 29 dicembre del 2013 Michael Schumacher ha riportato gravi lesioni alla testa in un incidente sciistico a Méribel.

Non è ancora del tutto chiaro come siano le attuali condizioni dell'ex campione di Formula 1.

Nel corso degli anni, la sua famiglia ha imparato ad apprezzare le piccole cose e ha recentemente parlato della sfortuna che ha fatto capitare questo incidente. Mostra di più

Avrebbero potuto scegliere il mare, con tanto sole e una spiaggia rosa. «La neve non è ottimale», aveva detto Michael Schumacher alla moglie Corinna prima della vacanza invernale a Méribel dieci anni fa. Schumacher, un perfezionista. «Potremmo volare a Dubai e poi saltare con il paracadute», aveva suggerito l'appassionato di questa disciplina.

Tuttavia, hanno scelto le montagne, la neve e lo sci nelle Alpi francesi. Non era la prima volta: Natale, Capodanno e anche il compleanno di Michael Schumacher il 3 gennaio. Ma quella sarebbe stata l'ultima volta: da quando ha avuto un incidente sugli sci il 29 dicembre 2013 a Méribel, il quasi 55enne ex campione mondiale di Formula 1 e la sua famiglia vivono una vita diversa.

«Credo che in questi casi si impari a percepire alcuni momenti in modo diverso», ha detto il figlio Mick Schumacher alla Deutsche Presse-Agentur: «Si impara ad apprezzare le piccole cose». Crede che anche per molte altre persone possa essere una considerazione importante. «Ci si concentra troppo sulle cose cattive e non abbastanza sulle belle cose che esistono ancora», ha sottolineato il giovane.

Il figlio del superstar ha oggi 24 anni. Ha già corso due stagioni in Formula 1 e nel 2024 inizierà, come una volta suo padre, anche la classica gara di endurance di Le Mans. Quando suo padre cadde nella zona sciistica di Méribel, Mick Schumacher aveva solo 14 anni.

Michael Schumacher. Keystone

Gli investigatori escludono la colpa di altri

Poco dopo le undici di quella domenica mattina succede l'imponderabile. «Michael è caduto e ha sbattuto violentemente la testa mentre sciava sulle Alpi francesi. È stato portato in ospedale e sta ricevendo cure mediche professionali», ha annunciato poco dopo la sua portavoce Sabine Kehm. La drammaticità non è chiara da queste parole. Sono ore in cui è già una questione di vita o di morte per il padre di due figli.

Ancora lì, dove Michael Schumacher, durante una svolta ai margini di una pista segnata, colpisce una pietra e viene sbalzato, i soccorritori di montagna lo assistono. È reattivo, ma confuso. Il casco che indossa si rompe nell'impatto. Gli sci sono solo in prestito. La procura investigativa escluderà in seguito la colpa di altri. Schumacher non stava andando veloce.

All'inizio era difficile valutare la gravità

Un elicottero di soccorso porta il campione di Formula 1 all'ospedale di Moûtiers. Ma le ferite alla testa sono troppo gravi, quindi si prosegue direttamente per l'ospedale universitario di Grenoble. È trascorsa circa un'ora e mezza. Schumacher viene immediatamente operato. La gente comune non sa ancora nulla dell'incidente.

Ma presto lo saprà. «All'epoca Michael era forse il cittadino tedesco più famoso, e il mio primo pensiero è stato che questa enorme notorietà era la causa della notizia prominente e non la gravità dell'incidente», ha detto Norbert Haug alla dpa.

Conosceva Michael Schumacher da molti anni. Haug era il capo del motorsport di Mercedes quando il sette volte campione è tornato in Formula 1 con le Frecce d'Argento nel 2010.

È stato un ritorno di grande interesse mondiale, dopo che Schumacher aveva dominato la classe regina della Formula 1 con i suoi sette trionfi, ma anche per la sua lotta per una maggiore sicurezza in pista. Il terribile weekend di Imola con la morte di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna nel 1994 aveva emotivamente colpito Schumacher nei primi anni della sua carriera.

Michael Schumacher sugli sci. Keystone

Ondata di partecipazione

Quanto gravi siano le ferite di Schumacher a causa dell'incidente sugli sci non è ancora chiaro quel 29 dicembre 2013. Oltre alla sua famiglia, arrivano a Grenoble anche i compagni di lunga data di Schumacher, Jean Todt e Ross Brawn, ma fuori dall'ospedale si stanno radunando anche sempre più giornalisti.

«Ti prego di rimetterti presto», posta il giocatore di calcio nazionale tedesco Lukas Podolski sui social network. «I miei pensieri sono con Schumi», scrive l'ex cestista Dirk Nowitzki.

Scoppia un'ondata di partecipazione al destino del, fino ad allora, di gran lunga più vincente pilota di Formula 1. L'amico Sebastian Vettel invia ancora un SMS: «Ho sentito che sei caduto, spero che non sia niente di grave, buona guarigione», racconta Vettel in seguito.

Medici: «Preoccupati per il suo stato»

Ma le condizioni di Schumacher sono critiche. Viene diagnosticato un «trauma cranico con coma», come spiegano i medici che lo trattano la sera di domenica. Schumacher aveva spesso superato incolumi gravi incidenti in Formula 1 e anche in moto. 24 ore dopo il suo incidente sugli sci, è tristemente certo quanto sia grave la sua situazione.

Il suo stato è ancora «estremamente grave», hanno dichiarato i medici in una conferenza stampa il 30 dicembre 2013. Schumacher è in pericolo di morte. Ha ampie ferite al cervello. «Siamo preoccupati per il suo stato», dice un medico. Insieme ai colleghi in ospedale, non fanno previsioni sulle possibilità di sopravvivenza.

«Come milioni di tedeschi, anche la Cancelliera e i membri del Governo federale tedesco sono rimasti straordinariamente sconvolti quando hanno saputo del grave incidente sugli sci di Michael Schumacher», dice il portavoce del governo Steffen Seibert a Berlino quel giorno.

«Si trattava sempre di proteggere la privacy»

Nell'agosto 2014, viene arrestato un alto funzionario del servizio di elisoccorso svizzero (Rega). L'autorità inquirente ha aperto un procedimento penale contro di lui per violazione del segreto professionale. Parti della cartella clinica di Michael Schumacher sono state precedentemente offerte a vari media.

Il dipendente Rega viene trovato impiccato nella sua cella il giorno dopo il suo arresto. La procura esclude l'intervento di terzi.

La condizione di Michael Schumacher rimane ancora un mistero tutt'oggi e questo fatto è un fenomeno. «Si trattava sempre di proteggere la privacy», spiega l'avvocato dei media della famiglia Schumacher, Felix Damm, in un'intervista a «Legal Tribune Online» di ottobre.

«Michael manca a tutti»

«Viviamo insieme a casa, facciamo terapia, facciamo tutto perché Michael stia meglio e bene, e perché senta la nostra unità famigliare», dice Corinna Schumacher.

«È chiaro che Michael mi manca ogni giorno, e non solo a me, ma anche ai bambini, alla famiglia, a suo padre, a tutti quelli che sono intorno a lui. A tutti manca Michael. Ma Michael c'è, diverso, ma c'è, e questo dà forza a tutti noi».

Comunque non ha mai «rimproverato Dio per il fatto che sia accaduto», dice ancora la moglie. La sua voce si spezza. «È stata solo sfortuna. Non si può avere più sfortuna nella vita».