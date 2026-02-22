  1. Clienti privati
Unihockey Il Verbano espugna Thun nei quarti di finale dei playoff

Swisstxt

22.2.2026 - 21:35

Impresa
Ti-Press

Unihockey: il Verbano ha sconfitto in trasferta il Thun per 10-8 nella prima sfida dei 1/4 di finale dei playoff.

SwissTXT

22.02.2026, 21:35

22.02.2026, 21:38

I gordolesi hanno superato i bernesi anche grazie ad uno strepitoso Matteo Nicoli, autore di ben 5 reti.

Ha iniziato alla grande anche il Ticino Unihockey, vittorioso in casa del Friborgo con il risultato di 4-3 dopo l’overtime.

Pallanuoto: i Lugano Sharks si sono arresi ai quarti di finale di Coppa Svizzera. I ticinesi sono infatti stati sconfitti dal Kreuzlingen con il risultato di 13-10.

I luganesi non sono stati all'altezza dei turgoviesi, nonostante la buona prestazione del portiere Pelle.

