  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Oro ai Giochi di Parigi Imane Khelif abbandona la boxe a causa delle polemiche per il suo iperandrogenismo

ai-scrape

21.8.2025 - 11:41

La boxer algerina Imane Khelif, vincitrice della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi del 2024.
La boxer algerina Imane Khelif, vincitrice della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi del 2024.
KEYSTONE

La campionessa algerina ha deciso di lasciare lo sport che l'ha portata a vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma che - allo stesso tempo - l'ha sottoposta a numerose critiche per il suo disturbo che comporta livelli elevati di ormoni maschili nel sangue.

Sara Matasci

21.08.2025, 11:41

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La pugile algerina Imane Khelif, che ha trionfato alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha deciso di lasciare il mondo della boxe.
  • La sua scelta arriva dopo le polemiche che hanno seguito la sua vittoria olimpica, ma anche i suoi piani di passare al professionismo che non riesce a realizzare.
  • La partecipazione ai Giochi di Parigi ha sollevato molte discussioni a causa del suo iperandrogenismo, disturbo che comporta livelli elevati di ormoni maschili e che quindi la rendono più mascolina.
Mostra di più

Imane Khelif, la pugile algerina che ha trionfato alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella categoria -66 kg, ha deciso di lasciare il mondo della boxe. La sua scelta arriva dopo le polemiche che hanno seguito la sua vittoria olimpica e i suoi piani di passare al professionismo.

Nasser Yesfah, il suo ex manager, ha confermato la notizia in un'intervista a «Nice Matin», dichiarando che la 26enne ha abbandonato non solo Nizza, ma l'intero mondo della boxe.

Ricordiamo che la partecipazione ai Giochi di Parigi ha sollevato molte discussioni a causa della sua condizione di iperandrogenismo, che comporta livelli elevati di ormoni maschili nel sangue e che quindi, inevitabilmente, la rendono anche nei tratti più mascolina.

Nonostante le critiche, la giovane algerina ha vinto un oro storico per il suo Paese, sconfiggendo in finale la cinese Liu Yang.

Niente contratto da professionista, solo sponsorizzazioni

Nonostante ciò, il «Nice Azur Boxe» non era in grado di offrirle un contratto da professionista.

Khelif ha combattuto a Singapore, ma avrebbe dovuto partecipare a ulteriori incontri per poter firmare un accordo non più dilettantistico. Negli ultimi tempi si allenava in Algeria o in Qatar, ma principalmente ora si dedica a contratti di sponsorizzazione.

Quest'anno, come riporta il «Corriere della Sera», la questione dell'iperandrogenismo della 26enne è tornata alla ribalta. La pugile era attesa all'Eindhoven Box Cup nei Paesi Bassi, ma è stata esclusa per non aver effettuato i test di genere richiesti dal nuovo regolamento della World Boxing.

Non è chiaro se abbia rifiutato di sottoporsi ai test o se non li abbia superati. La sua assenza dall'evento olandese ha riacceso il dibattito sulla regolamentazione delle atlete con questo disturbo.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA

I più letti

Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Alessandra Amoroso risponde alle critiche: «Il mio pancione ti dà fastidio?»
Chiara Pavan: «Chiamatemi cheffe. Se la parola esiste, perché non usarla?»
Un raro evento lunare alimenta le speculazioni sulla fine del mondo

Le ultime su Imane Khelif

Chi di spada ferisce.... La pugile Khelif attacca e cita in giudizio Musk: «Crudele con me e la mia famiglia»

Chi di spada ferisce...La pugile Khelif attacca e cita in giudizio Musk: «Crudele con me e la mia famiglia»

Parigi 2024, nuove polemiche. L'italiana Carini lascia la boxe: «Ma chi sto affrontando?»

Parigi 2024, nuove polemicheL'italiana Carini lascia la boxe: «Ma chi sto affrontando?»

Altre notizie

Ciclismo. Niente Mondiale per Vingegaard

CiclismoNiente Mondiale per Vingegaard

Brevi. Titolo svizzero U23 alla ticinese Laura Bissig

BreviTitolo svizzero U23 alla ticinese Laura Bissig

Atletica. Primo podio in Diamond League per Werro

AtleticaPrimo podio in Diamond League per Werro