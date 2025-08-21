La boxer algerina Imane Khelif, vincitrice della medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi del 2024. KEYSTONE

La campionessa algerina ha deciso di lasciare lo sport che l'ha portata a vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, ma che - allo stesso tempo - l'ha sottoposta a numerose critiche per il suo disturbo che comporta livelli elevati di ormoni maschili nel sangue.

Hai fretta? blue News riassume per te La pugile algerina Imane Khelif, che ha trionfato alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha deciso di lasciare il mondo della boxe.

La sua scelta arriva dopo le polemiche che hanno seguito la sua vittoria olimpica, ma anche i suoi piani di passare al professionismo che non riesce a realizzare.

La partecipazione ai Giochi di Parigi ha sollevato molte discussioni a causa del suo iperandrogenismo, disturbo che comporta livelli elevati di ormoni maschili e che quindi la rendono più mascolina. Mostra di più

Imane Khelif, la pugile algerina che ha trionfato alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella categoria -66 kg, ha deciso di lasciare il mondo della boxe. La sua scelta arriva dopo le polemiche che hanno seguito la sua vittoria olimpica e i suoi piani di passare al professionismo.

Nasser Yesfah, il suo ex manager, ha confermato la notizia in un'intervista a «Nice Matin», dichiarando che la 26enne ha abbandonato non solo Nizza, ma l'intero mondo della boxe.

🚨🇩🇿 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — La boxeuse algérienne Imane Khelif ARRÊTE SA CARRIÈRE, pour le moment, après la multiplication des tests de genre exigés avant certaines compétitions.



Fin mai 2025, elle s’est soumise à un test de genre pour participer à la Box Cup d’Eindhoven, avant… pic.twitter.com/v6WpVvrC6U — Bastion (@BastionMediaFR) August 20, 2025

Ricordiamo che la partecipazione ai Giochi di Parigi ha sollevato molte discussioni a causa della sua condizione di iperandrogenismo, che comporta livelli elevati di ormoni maschili nel sangue e che quindi, inevitabilmente, la rendono anche nei tratti più mascolina.

Nonostante le critiche, la giovane algerina ha vinto un oro storico per il suo Paese, sconfiggendo in finale la cinese Liu Yang.

Niente contratto da professionista, solo sponsorizzazioni

Nonostante ciò, il «Nice Azur Boxe» non era in grado di offrirle un contratto da professionista.

Khelif ha combattuto a Singapore, ma avrebbe dovuto partecipare a ulteriori incontri per poter firmare un accordo non più dilettantistico. Negli ultimi tempi si allenava in Algeria o in Qatar, ma principalmente ora si dedica a contratti di sponsorizzazione.

🔴 ALERTE INFO 🇩🇿 • Imane Khelif, médaille d’or de boxe (F) aux JO de Paris 2024, suspend sa carrière.



👉 En Juin : @Telegraph révèle un test chromosomique et son caryotype masculin

👉 Puis elle a été exclue d’un tournoi aux Pays-Bas



Faut-il lui retirer sa médaille d’or ?🥇 pic.twitter.com/jhELfD8gjL — Atlantis 🇫🇷 (@AtlantisOff) August 20, 2025

Quest'anno, come riporta il «Corriere della Sera», la questione dell'iperandrogenismo della 26enne è tornata alla ribalta. La pugile era attesa all'Eindhoven Box Cup nei Paesi Bassi, ma è stata esclusa per non aver effettuato i test di genere richiesti dal nuovo regolamento della World Boxing.

Non è chiaro se abbia rifiutato di sottoporsi ai test o se non li abbia superati. La sua assenza dall'evento olandese ha riacceso il dibattito sulla regolamentazione delle atlete con questo disturbo.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA