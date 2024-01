Si giocherà anche negli impianti dei Giochi del 2018 Imago

Giochi olimpici della Gioventù: tre atleti della Svizzera italiana sono stati selezionati da Swiss Olympic in vista della manifestazione in programma in Corea del Sud dal 19 gennaio al 1° febbraio.

Si tratta dei ticinesi Tazio Buzzi e Joël Gianella, entrambi impegnati nello sci freestyle, e della grigionese Miriana Bottoni, giocatrice della Nazionale di hockey femminile.

In tutto saranno 71 gli svizzeri a partecipare all'evento.

Swisstxt