Non è un inizio di preparazione per la nuova stagione da ricordare per Remco Evenepoel.

Nella mattinata odierna il corridore della Soudal Quick-Step si è scontrato con un mezzo della Bpost (la linea belga corrispondente all’autopostale svizzero) a Oetingen. Nell'incidente il belga ha riportato la frattura di una clavicola. Dalla prima ricostruzione dei fatti il 24enne non ha potuto evitare la portiera del mezzo pubblico, cadendo quindi poi rovinosamente sul cemento. Prontamenti arrivati, i soccorsi hanno trasportato il duplice campione olimpico all’ospedale di Anderlecht.

