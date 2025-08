Incredibile! Un 16nne corre quasi quanto Usain Bolt. Ecco il video

Record mondiale Under 18: un 16enne corre quasi come Usain Bolt 100 metri in 10 secondi: questo è il nuovo record mondiale Under 18. Sorato Shimizu è quindi a soli 42 centesimi dal campione mondiale Usain Bolt, che ha corso i 100 metri in 9,58 secondi. 02.08.2025

I 100 metri in 10 secondi hanno un nuovo record mondiale per gli Under 18. Sorato Shimizu è dunque a soli 42 centesimi di secondo dal corridore di fama mondiale Usain Bolt, che ha corso i 100 metri in 9,58 secondi.

Hai fretta? blue News riassume per te Sorato Shimizu ha 16 anni ed è il nuovo detentore del record mondiale dei 100 metri.

Ha corso la distanza sprint in 10 secondi ai campionati scolastici in Giappone.

Il record mondiale maschile è detenuto dal giamaicano Usain Bolt con 9,58 secondi. Mostra di più

Il 16enne Sorato Shimizu ha battuto tutti i suoi avversari nella gara dei 100 metri ai campionati scolastici. È entrato nella storia ed è ora il detentore del record mondiale, poiché non c'è mai stato un giovane che abbia corso così veloce.

Il giapponese ha corso i 100 metri in 10 secondi nella categoria U18. Si tratta di un risultato notevole, dato che il record mondiale maschile è di 9,58 secondi, detenuto dall'ex velocista Usain Bolt.

