Indiana Pacers KEY

Grazie al successo per 114-105 in Ohio, gli Indiana Pacers hanno eliminato Cleveland per 4-1 raggiungendo per il secondo anno consecutivo la finale della Eastern Conference.

Swisstxt

Irriconoscibili rispetto alla regular season, i Cavaliers salutano di nuovo i playoff in semi.

A Ovest invece Oklahoma City è a un passo dal centrare il colpaccio contro i Denver Nuggets di Nikola Jokic.

I Thunder si sono imposti con il risultato di 112-105 e conducono ora per 3-2.

Finiti con le spalle al muro contro i New York Knicks, i Boston Celtics hanno perso Jayson Tatum per la rottura di un tendine d'Achille.