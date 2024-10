s Cup opporrà Team New Zealand a Ineos Britannia.

Swisstxt

Il dado è tratto: la 37a edizione dell’America’ È questo il verdetto emesso dall’11a regata della finale di Louis Vuitton Cup. Grazie al terzo acuto consecutivo, quello che ha fissato il punteggio sul 7-4, l’imbarcazione capitanata dal pluricampione olimpico Sir Ben Ainslie ha definitivamente spezzato i sogni di Luna Rossa, in gara fino all'ultimo. Dal prossimo 12 ottobre, i britannici torneranno così sulle acque di Barcellona per tentare di impensierire i duplici campioni in carica, in un altro duello al meglio delle 13 regate.

Swisstxt