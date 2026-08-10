La frattura nel calcio mondiale si allarga. Uefa, Concacaf e Afc tornano all'attacco di Gianni Infantino e, secondo i media inglesi, valutano anche competizioni alternative alla Fifa.

Calcio e politica Rivolta contro Infantino: Uefa, Concacaf e Afc minacciano tornei alternativi

Non si ferma la rivolta nei palazzi del calcio contro Gianni Infantino. Dopo il Mondiale e, soprattutto, la proposta choc, poi ritirata, di cedere una quota dei diritti commerciali della Coppa del Mondo a fondi di investimento privati, il presidente della Fifa è sotto assedio.

Una mossa, quella del manager italo-svizzero, che ha innescato la «guerra» del pallone: e non sono bastate le scuse e un cambio di rotta da parte della Federazione internazionale di calcio (Fifa), perché le maggiori confederazioni continentali, oltre a chiedere la testa di Infantino, minacciano addirittura di organizzare tornei alternativi.

La lettera delle tre confederazioni

L'ultima presa di posizione ufficiale sul tema è quella di Uefa, Concacaf e Afc, ovvero gli organi che governano il calcio in Europa, Asia, Nord e Centro America, secondo cui «la leadership nel calcio non è un possesso. Non si tratta di detenere - o pretendere - il potere. È un dovere di servizio verso la famiglia del calcio che glielo affida».

In una lettera congiunta le tre confederazioni tornano a criticare aspramente Fifa e Infantino: «Quando la fiducia viene tradita con l'inganno, quando una sola persona si pone al di sopra della collettività che gli ha affidato un'autorità, quel dovere viene meno. Il calcio è la passione comune più grande del mondo. Non appartiene a nessun individuo e a nessuna istituzione. Appartiene ai giocatori, ai tifosi, ai club, alle federazioni e a ogni istituzione incaricata di salvaguardarne il futuro».

Secondo le tre confederazioni, «non si tratta neanche di mettere in discussione il sostegno che ogni federazione si è guadagnata nonostante le campagne allarmistiche rivolte ai nostri membri per suggerire il contrario. Si tratta di qualcosa di più fondamentale: l'integrità del calcio e l'integrità di coloro che sono stati eletti per guidarlo».

L'accusa alla Fifa

«Nella sua recente lettera ai vicepresidenti e alle 211 federazioni affiliate - ricordano Uefa, Concacaf e Afc - la Fifa riconosce che sono stati commessi errori. Li definisce un errore di comunicazione, quando in realtà ciò a cui il mondo del calcio ha assistito è stato un errore di valutazione.

Una proposta avanzata in tempi ristretti, senza adeguate consultazioni e presentata entro una scadenza che impediva alle federazioni di esaminarne correttamente i termini, non è frutto di una svista, bensì di una strategia volta a limitare il controllo.

Non è stato riconosciuto che la proposta in sé fosse intrinsecamente sbagliata. Non si riconosce ancora che il tentativo di vendere una quota della Coppa del Mondo Fifa sia stato un grave errore di valutazione, non solo procedurale, ma una fondamentale violazione della fiducia nei confronti delle stesse istituzioni che la Fifa dovrebbe tutelare».

L'ipotesi di tornei alternativi

Uno scontro tra i vertici del calcio che, secondo i media inglesi, dalla «Bbc» al «The Guardian», avrebbe indotto proprio Uefa, Afc e Concacaf ad avviare tra loro discussioni preliminari sull'organizzazione di nuove competizioni alternative, in seguito alle ripetute minacce dell'Europa guidata da Aleksander Ceferin di boicottare i prossimi eventi Fifa.

Il primo terreno di scontro potrebbe diventare il Mondiale femminile Under 20, in programma il mese prossimo. Un'indiscrezione che fa tornare alla memoria, ma in un altro contesto, la creazione di una Super Lega per club in Europa, oppure, andando molto più indietro nel tempo e cambiando sport, la Formula 1, con la minaccia di alcuni team del Circus di far nascere una serie indipendente ai tempi della Spy Story del 2007. Un caso di spionaggio industriale ai danni della Ferrari che vide coinvolta nello scandalo la McLaren. Uno strappo che fu allora ricucito dalla Federazione internazionale dell'automobile (Fia), con una multa record di 100 milioni di dollari alla scuderia inglese, esclusa anche dal campionato costruttori.