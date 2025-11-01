La notte di Halloween, che apriva le danze della terza edizione della NBA Cup, ha riservato uno scherzetto a Yanic Niederhaeuser ancor prima di scendere in campo.
Il giovane friborghese non è stato convocato per la partita vinta 126-124 dai Clippers contro i Pelicans a causa di un infortunio a una caviglia, di cui però non si conosce ancora la gravità.
Luka Doncic, nel successo per 117-112 dei Lakers sui Grizzlies, ha totalizzato per la terza volta di fila 40 punti in ognuna delle sue prime tre partite stagionali, risultato da record raggiunto solo da Wilt Chamberlain.