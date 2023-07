Jakob Ingebrigtsen Keystone

Jakob Ingebrigtsen è stato il grande protagonista della tappa di Diamond League di Chorzow, dove sono caduti diversi record del meeting.

Il norvegese ha stampato in 3'27"14 il nuovo primato europeo nei 1'500m, battendo i keniani Abel Kipsang e Reynold Cheruiyot. A un mese dai Mondiali di Budapest, in Polonia sono arrivati diversi big dell'atletica già a un altissimo livello di condizione. E così il qatariota Mutaz Barshim ha fatto registrare la miglior prestazione stagionale nell'alto (2,36m), esattamente come la venezuelana Yulimar Rojas nel triplo (15,18m).

Swisstxt