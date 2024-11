Sayaluca TI-Press

Inline: il Sayaluca si è arreso sul più bello nella corsa per il titolo di LNA.

Dopo essersi imposti sabato in gara-3 della finale, i gialloneri sono stati sconfitti per 6-5 in gara-4 dal Rossemaison, che ha così alzato il trofeo. Seconda delusione, quindi, per i luganesi, visto che in Coppa Svizzera erano stati battuti all’ultimo atto dal Malcantone, uscito dal canto suo ai quarti dei playoff contro il Buix.

