Inline Svizzera Swissskate

La Svizzera dell'inline hockey ha conquistato una storica medaglia di bronzo agli Europei di Cittadella, in provincia di Padova.

Swisstxt

Sconfitti dalla Cechia in semifinale, nella sfida per il 3o posto gli elvetici hanno sconfitto la favorita italia per 7-3.

Si tratta solamente della seconda medaglia per i colori rossocrociati in una rassegna continentale.