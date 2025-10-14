Gli atleti israeliani non potranno partecipare ai Mondiali di ginnastica di Giacarta, in programma dal 19 al 25 ottobre.
Il TAS ha infatti respinto le misure provvisorie richieste dalla Federazione israeliana, volte a obbligare la Federazione internazionale (FIG) a garantire la presenza dei propri iscritti o a spostare o annullare i campionati.
All’origine vi è il divieto di rilascio dei visti da parte del Governo indonesiano «fintanto che Israele non riconoscerà l'esistenza di una Palestina libera e sovrana».
Tra i penalizzati vi è Artem Dolgopyat, oro olimpico 2020 e iridato 2023.