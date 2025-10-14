  1. Clienti privati
In programma dal 19 al 25 ottobre Gli atleti israeliani esclusi dai Mondiali di ginnastica di Giacarta

Swisstxt

14.10.2025 - 15:57

Artem Dolgopyat
Artem Dolgopyat
KEY

Gli atleti israeliani non potranno partecipare ai Mondiali di ginnastica di Giacarta, in programma dal 19 al 25 ottobre.

SwissTXT

14.10.2025, 15:57

14.10.2025, 16:02

Il TAS ha infatti respinto le misure provvisorie richieste dalla Federazione israeliana, volte a obbligare la Federazione internazionale (FIG) a garantire la presenza dei propri iscritti o a spostare o annullare i campionati.

All’origine vi è il divieto di rilascio dei visti da parte del Governo indonesiano «fintanto che Israele non riconoscerà l'esistenza di una Palestina libera e sovrana».

Tra i penalizzati vi è Artem Dolgopyat, oro olimpico 2020 e iridato 2023.

